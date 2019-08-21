Новый избранник Алены Савкиной сделал ей предложение

«Вот так», - подписала снимок Савкина, намекая на то, что Макеев сделал ей предложение руки и сердца.





Не секрет, что новый роман Алены Савкиной с сотрудником «Дома-2» Романом Макеевым развиваются достаточно стремительно. Избранник Рапунцель-младшей решил уйти от жены после 16 лет брака и теперь является полноправным участником прославленной телестройки. Невзирая на то, что руководство «Дома-2» всевозможными способами пытается предостеречь Савкину, она все равно верит новому бойфренду и заявляет, что именно о таком мужчине она мечтала всю жизнь. К слову, точно также говорит и сам Макеев.Не так давно, во время Лобного места возлюбленный Савкиной заявил, что Алена – это последняя женщина в его жизни. А считанные часы назад выяснилось, что Роман решил перейти от слов к делу.Рапунцель-младшая опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на одном из которых продемонстрировала красивый букет цветов, а на втором – золотое кольцо на безымянном пальце.Нужно сказать, что новый избранник Рапунцель-младшей по-прежнему является не свободным мужчиной. По закону у Романа есть жена, вместе с которой они занимаются воспитанием 15-летнего наследника по имени Богдан.