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Новый избранник Алены Савкиной сделал ей предложение

Новый возлюбленный участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) сделал ей предложение руки и сердца. Такой радостной новостью длинноволосая красавица уже поделилась в личном микроблоге, где похвасталась золотым кольцом на безымянном пальце и большим букетом цветов.
Новый избранник Алены Савкиной сделал ей предложение

Не секрет, что новый роман Алены Савкиной с сотрудником «Дома-2» Романом Макеевым развиваются достаточно стремительно. Избранник Рапунцель-младшей решил уйти от жены после 16 лет брака и теперь является полноправным участником прославленной телестройки. Невзирая на то, что руководство «Дома-2» всевозможными способами пытается предостеречь Савкину, она все равно верит новому бойфренду и заявляет, что именно о таком мужчине она мечтала всю жизнь. К слову, точно также говорит и сам Макеев.

Не так давно, во время Лобного места возлюбленный Савкиной заявил, что Алена – это последняя женщина в его жизни. А считанные часы назад выяснилось, что Роман решил перейти от слов к делу.

Рапунцель-младшая опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на одном из которых продемонстрировала красивый букет цветов, а на втором – золотое кольцо на безымянном пальце.

«Вот так», - подписала снимок Савкина, намекая на то, что Макеев сделал ей предложение руки и сердца.

Нужно сказать, что новый избранник Рапунцель-младшей по-прежнему является не свободным мужчиной. По закону у Романа есть жена, вместе с которой они занимаются воспитанием 15-летнего наследника по имени Богдан.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:48

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