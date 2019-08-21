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Ксения Бородина снова в гневе нецензурно выразилась в адрес хейтеров

Телеведущая скандально известной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз в гневе нецензурно высказала в адрес своих недоброжелателей. 36-летняя телезнаменитость отметила, что ей просто очень обидно за своих адекватных читателей.
Ксения Бородина снова в гневе нецензурно выразилась в адрес хейтеров

Не секрет, что Ксения Бородина всегда с удовольствием затрагивает со своими подписчиками любые тематики. Практически каждый день звезда «Дома-2» делиться с читателями последними новостями, рассказывает о своей семье, детях, а также раздает советы относительно поездок за рубеж.

Не единожды Бородина вступала в диалог с поклонниками, однако чаще всего Ксении приходиться сталкиваться с недоброжелателями. Нужно сказать, что ведущая «Дома-2» никогда не игнорирует нелицеприятные и язвительные комментарии в свой адрес. Так, к примеру, на отдыхе в Италии, когда ее пытались уличить в неграмотности, звездная мамочка заявила, что ей лучше знать, как произносится то или иное итальянское слово, ведь в этой стране она провела не одно лето.

Накануне Бородину опять чуть ли не вывели из себя. Дело в том, что Ксения обнародовала снимок, на котором ее старшая дочь запечатлена возле специального плаката, который помогает ей изучать русский язык и математику. Под снимком звезда «Дома-2» написала, что фанатки буквально «взорвали» ей direct.

Одна из подписчиц не поверила словам ведущей, что и вызвало ярость у Бородиной. В итоге все закончилось тем, что Ксения записала несколько Stories, где нецензурно выразилась в адрес хейтеров, а также заявила, что все они уже находятся в «блоке».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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