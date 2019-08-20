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Названы продукты, помогающие очистить печень от токсинов

Эксперты назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов и других вредных веществ. Добавление их в рацион позволит не только улучшить работу данного органа, но и приведет к повышению общего иммунитета организма.
Названы продукты, помогающие очистить печень от токсинов

Первый продукт, помогающий очистить печень от токсинов – это чеснок. Всего пару его зубчиков хватит, чтобы активизировать работу органа и ускорить процесс вывода вредных веществ из организма. Чеснок можно употреблять как в сыром виде, так и в качестве специи для салата или блюда. Не стоит забывать и про зеленый чай, содержащий большое число антиоксидантов. Поэтому любителям горячих напитков нужно отдавать предпочтение именно ему. Хорошо пережеванные грецкие орехи являются отличным средством для выведения из организма человека аммиака.

Следующим продуктом, помогающим очистить печень, являются масла холодного отжима, к ним относятся: льняное, кукурузное и оливковое. Эксперты считают, что они должны быть в каждом доме, так как их полезные для организма свойства не ограничиваются детоксикацией.

И последние продукты, отлично справляющиеся с выведением из печени вредных веществ – это все виды зелени. Они содержат в себе множество хлорофилов, обладают сильным эффектом. Данные вещества выводят из тела человека не только токсины, но и химические вещества вместе с тяжелыми металлами, а также приводят к очищению крови от опасных соединений.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:27

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