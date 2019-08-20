BMW готовит необычный спортбайк с электрическим наддувом
Компания BMW готов необычный спортбайк BMW S1000RR. Новинка получит двигатель внутреннего сгорания с электрическим наддувом, данная технология еще ни разу не применялась в мотоциклах, но уже встречалась в некоторых автомобилях.
Об этом говорят документы, поданные производителем в Патентное ведомства Германии. В них спортбайк называется так: мотоцикл с наддувным двигателем внутреннего сгорания. К заявке прилагается схема данной модели и она позволяет узнать некоторые особенности этой новинки. Эксперты отмечают, что мотоцикл не похож на Kawasaki Ninja H2/H2R с компрессорным двигателем или таинственную разработку, имеющую турбонагнетатель.
Они сравнили этот необычный спортбайк с дизельным кроссовером Auqi Q7 TDI. Эта модель использовала похожую систему с электрическим наддувом. Особенность технологии состоит в том, что в движение двигатель приводится не ремнем коленчатого вала или энергией выхлопных газов. Для этого используется дополнительный 48-вольтный блок с собственным аккумулятором. Он включается сразу после запуска двигателя и приводит в движение все остальные системы, позволяя быстрее набирать скорость и мощность в первые секунды работы. Например, у упомянутого кроссовера Auqi Q7 TDI электрический наддув разгоняет двигатель до 70 тысяч об/мин и включается за 250 миллисекунд.
Эксперты предполагают, что новым спортбайком может оказаться обновленный BMW S1000RR.
Об этом говорят документы, поданные производителем в Патентное ведомства Германии. В них спортбайк называется так: мотоцикл с наддувным двигателем внутреннего сгорания. К заявке прилагается схема данной модели и она позволяет узнать некоторые особенности этой новинки. Эксперты отмечают, что мотоцикл не похож на Kawasaki Ninja H2/H2R с компрессорным двигателем или таинственную разработку, имеющую турбонагнетатель.
Они сравнили этот необычный спортбайк с дизельным кроссовером Auqi Q7 TDI. Эта модель использовала похожую систему с электрическим наддувом. Особенность технологии состоит в том, что в движение двигатель приводится не ремнем коленчатого вала или энергией выхлопных газов. Для этого используется дополнительный 48-вольтный блок с собственным аккумулятором. Он включается сразу после запуска двигателя и приводит в движение все остальные системы, позволяя быстрее набирать скорость и мощность в первые секунды работы. Например, у упомянутого кроссовера Auqi Q7 TDI электрический наддув разгоняет двигатель до 70 тысяч об/мин и включается за 250 миллисекунд.
Эксперты предполагают, что новым спортбайком может оказаться обновленный BMW S1000RR.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:28