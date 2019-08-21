«Ночь кино» пройдёт 24 августа на 133 площадках Москвы





Откроет вечер показ картины «Мальчик русский» Александра Золотухина в 16:00 в сети кинотеатров «КАРО 11 Октябрь». В «Космосе» покажут ленту «Француз», снятый Андреем Смирновым. В фильме рассказывается о студенте из Франции Пьере Дюран, который приехал в конце 50-х стажироваться в МГУ. Через некоторое время он заводит знакомство с балериной Большого театра Кирой Галкиной и другими советскими представителями страны. Эти обстоятельства погружают его в настоящую московскую жизнь, но не обходится и без трудностей в столице. Француз изучает советский быт, а также пытается разыскать отца, арестованного 30 лет назад. Зрители «Измайловского вернисажа» увидят одну из сатирических комедий от Леонида Гайдая. Всего будет 133 площадки по всей Москве.24 августа также запланировано проведение мастер-классов и концертов, приуроченные Дню российского флага, а также митинги с участием российских звёзд. На проспекте Академика Сахарова запланировано установление рекорда по размеру флага Российской Федерации.