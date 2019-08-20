Медики рекомендуют есть манго при заболеваниях печени





Ученые называют вклад манго в здоровье человека неоценимым. В его составе содержится большое количество клетчатки, витаминов и минеральных веществ, полезных для зрения, умственной деятельности, мышц, плод также защищает от риска возникновения онкологической болезни. Благодаря большому насыщению антиоксидантами, фрукт оказывает положительное влияние на работу печени, улучшает её состояние и предотвращает развитие патологий. Медики рекомендуют есть манго, если имеются заболевания желез внешней секреции.Бета-каротины и каротиноиды в составе фрукта при попадании в организм превращаются в витамин А, а наличие витамина В поможет справиться с вирусными заболеваниями. Плод манго содержит около 20% дневной нормы клетчатки, что делает его лидером среди фруктов по насыщению витаминами. Ученые отмечают улучшение пищеварения при его употреблении, а также укрепление мышц миокарда.