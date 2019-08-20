Как Алибасов: Во Франции девушка выпила моющее средство вместо сока и впала в кому





Инцидент произошел на западе Франции в отеле La Fontaine aux Bretons. Туристы, остановившиеся в этом заведении, посетили местный ресторан. 22-летняя девушка заказала себе еду и стакан яблочного сока. Когда ей принесли заказ, она сделала несколько быстрых и больших глотков, так как сильно хотела пить. Спустя несколько секунд ее стошнило, и она начала жаловаться на сильно жжение внутри. Родные тоже сделали небольшие глотки и им также стало плохо.Всех их доставили в больницу, где оказалось, что туристы вместе яблочного сока выпили моющее средство. Больше всего пострадала девушка: у нее диагностированы множественные ожоги внутренних органов, есть риск полностью лишиться пищевода и остаться инвалидом до конца жизни. Из-за ухудшения состояния пациентку ввели в искусственную кому.Французская полиция уже установила, что этот инцидент стал результатом цепи случайностей. Сначала один работник ресторана перелил моющее средство с едким натрием в банку из-под сока и забыл ее. Затем другой обнаружил тару и поставил в холодильник. Потом третий работник, выполнявший заказ, налил содержимое этой банки в стакан и подал посетителям, при этом не смутившись из-за вида «сока».