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Ляйсан Утяшева и Павел Воля выпустили спортивные костюмы с принтом из детских рисунков

Ляйсан Утяшева и Павел Воля выпустили спортивные костюмы для всей семьи. Уникальной одежду сделал необычный узор, созданный из детских рисунков Роберта и Софии.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Комик и гимнастка уже 7 лет состоят в официальном браке, воспитывают двоих детей и, по заверению самого резидента «Comedy Club», являются лучшими друзьями. Поклонники пары не перестают удивляться, как «хулиган» Воля превратился в примерного семьянина и мужа, а он продолжает признаваться жене в любви и баловать ее подарками.

Одним из таких презентов, который юморист сделал Ляйсан Утяшевой, был спортивный костюм с принтом из рисунков детей пары. Гимнастке очень понравился подарок, и знаменитость решила сделать подобный комплект для каждого члена семьи. После того, как Павел Воля начал «выгуливать» необычный лук, многие заинтересовались, где можно приобрести подобное. И, в итоге, на домашнем совете было принято решение запустить костюмы с рисунками Роберта и Софии в производство.

Теперь Ляйсан Утяшева и Павел Воля продают на сайте комика семейные спортивные костюмы под названием «DETSTVO», о чем пара сообщила в социальной сети Instagram. Там же знаменитости опубликовали фото, на котором звезды и их наследники позируют в уникальной дизайнерской одежде.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:31

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