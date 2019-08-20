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Развенчаны пять популярных мифов о шоколаде

Многие люди отказываются от шоколада, так как знают о его вреде, другие же часто употребляют это лакомство, будучи уверенными в его пользе. Эксперты развенчали пять самых популярных мифов.
Развенчаны пять популярных мифов о шоколаде

Первый миф о вреде шоколада – он вызывает кариес. На самом деле это не так, а скорее даже наоборот. Высококачественный сорт какао эффективно противодействует появлению в ротовой полости бактерий. Данное вещество обволакивает зубы и мешает их разрушению. Следующее предубеждение относительно этого лакомства заключается в том, что оно является лекарством от депрессии. Это якобы связано с содержанием в нем серотонина, гормона счастья. Он там действительно есть, но чтобы почувствовать реальный эффект, нужно съесть примерно 14 килограмм шоколада.

Еще один миф о шоколаде гласит, что он вызывает аллергию. Это неправда, так как сам какао-порошок очень редко способен вызвать такую реакцию. Обычно дело в различных добавках: орехах, кокосе, карамели, молоке. Также неправильно считать, что в этих сладостях много кофеина. Чтобы превысить его дневную норму, человеку необходимо съесть около 26 плиток.

Последний миф относительно шоколада, отмеченный экспертами – это то, что он приводит к ожирению. На самом деле какао-бобы являются калорийным продуктом и содержит множество углеводов, но они относятся к виду «легко доступных», поэтому быстро расщепляются и не влияют на вес.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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