Развенчаны пять популярных мифов о шоколаде





Первый миф о вреде шоколада – он вызывает кариес. На самом деле это не так, а скорее даже наоборот. Высококачественный сорт какао эффективно противодействует появлению в ротовой полости бактерий. Данное вещество обволакивает зубы и мешает их разрушению. Следующее предубеждение относительно этого лакомства заключается в том, что оно является лекарством от депрессии. Это якобы связано с содержанием в нем серотонина, гормона счастья. Он там действительно есть, но чтобы почувствовать реальный эффект, нужно съесть примерно 14 килограмм шоколада.Еще один миф о шоколаде гласит, что он вызывает аллергию. Это неправда, так как сам какао-порошок очень редко способен вызвать такую реакцию. Обычно дело в различных добавках: орехах, кокосе, карамели, молоке. Также неправильно считать, что в этих сладостях много кофеина. Чтобы превысить его дневную норму, человеку необходимо съесть около 26 плиток.Последний миф относительно шоколада, отмеченный экспертами – это то, что он приводит к ожирению. На самом деле какао-бобы являются калорийным продуктом и содержит множество углеводов, но они относятся к виду «легко доступных», поэтому быстро расщепляются и не влияют на вес.