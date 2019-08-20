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85-летний Марк Захаров попал в реанимацию

Известный российский режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров попал в реанимацию. На фоне ухудшения здоровья он был доставлен в одну из столичных клиник, о чем сообщает РЕН ТВ.
85-летний Марк Захаров попал в реанимацию

Несколько последних дней 85-летний Марк Захаров испытывал общее ухудшение самочувствия, но обращаться к врачам не хотел. Потом началась тяжелая одышка и медики диагностировали двустороннюю пневмонию. Сообщается, что худрук «Ленкома» находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:36

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