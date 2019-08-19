В Москве голый 17-летний студент МГГУ выпал из окна





Инцидент произошел в Москве 19 августа. На Рязанском проспекте прохожие обнаружили тело голого молодого человека, лежащего недалеко от жилого дома, и вызвали скорую помощь. Бригада медиков не успела вовремя, и к их приезду подросток скончался. Позже выяснилось, что он был студентом МГГУ и на этой улице снимал квартиру на третьем этаже дома.Тело 17-летнего студента отправили на судебно-медицинскую экспертизу, призванную установить, в каком состоянии находился подросток незадолго до своей смерти. Также столичные правоохранители возбудили уголовное делопроизводство по факту обнаружения трупа. Полиция Москвы сейчас приступила к выяснению всех обстоятельств необычного инцидента, они намерены проверить и криминальную версию данного происшествия. Столичные правоохранители будут информировать о ходе развития уголовного дела.