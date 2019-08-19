Путин проведет совещание с правительством по вопросу модернизации здравоохранения





В заседании с президентом РФ примут участие многие члены правительства, в том числе глава Минздрава Вероника Скворцова. Планируется затронуть темы модернизации первичного звена здравоохранения, включая состояние больниц и поликлиник. Важным вопросом будет укомплектованность штата медицинских учреждений врачами и работниками среднего звена.Владимир Путин также хочет затронуть тему текущего и будущего уровня заработной платы. Обсуждаться будут все категории медицинских работников, так как система здравоохранения требует штата, полностью укомплектованного всеми необходимыми специалистами. Также глава государства и члены правительства обсудят вопрос выделения им жилья. В этой теме в настоящий момент конкретики нет, но планируется выработать комплексную программу, рассчитанную на ближайшие годы. Считается, что такой подход поможет увеличить востребованность рабочих мест в медицинских учреждениях по всей стране.