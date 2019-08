Ким Кардашьян рассказала, что своей карьерой обязана Пэрис Хилтон

Недавно у Пэрис Хилтон состоялась премьера нового клипа на песню «Best Friend’s Ass», в котором приняла участие Ким Кардашьян. Съемки видео перенесли на ночь, ведь только в это время звезда реалити-шоу смогла найти «окно» для своей бывшей наставницы. Но сама Кардашьян призналась, что она готова пойти на любые жертвы, чтобы отблагодарить Хилтон за свою популярность. На YouTube-канал Keeping Up With The Kardashians появился тизер будущей серии, в котором знаменитость выразила свою благодарность модели. В беседе с сестрой Хлоей Кардашьян она призналась, что провела всю ночь в съемочном павильоне, сделав это из-за того, что обязана Хилтон карьерой. Впервые американская звезда армянского происхождения появилась в реалити-шоу «Простая жизнь», перебирая наряды в гардеробе модели и ухаживая за её ручной собачкой чихуахуа Тинкербелл., - сказала Хлоя Кардашьян.