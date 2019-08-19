Экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку

Как отметил спортсмен, они с Крессидой Бонас собираются пожениться. При этом избранник актрисы не раскрыл подробности, показав лишь совместное фото с возлюбленной. Избранница игрока в поло показала на камеру обручальное кольцо оригинального дизайна с большим бриллиантом. В комментариях фолловеры пожелали паре счастливой семейной жизни. Известно, что Гарри Уэнтворт-Стэнли имеет отношение к британской монаршей семье, поскольку его отчим приходится королеве дальним родственником.Крессида Бонас имела продолжительные отношения с нынешним женихом еще до связи с 34-летним принцем Гарри. После разрыва с возлюбленным она вернулась к прошлым отношениям, а с наследником британского престола актриса сохранила теплые приятельские отношения.