Эксперты рассказали, как погрузиться в сон за 2 минуты





Большинство людей жалуются на инсомнию, поэтому эксперты сообщили, что нужно делать во избежания этого. Для начала необходимо подсознательно убедить себя не спать, тогда организм начнет сопротивляться и в скором времени даст обратный, однако желаемый результат. Подобный способ подходит для тех, кого не покидают переживания и мысли тревожности. Ведь, заставляя себя заснуть, человек только больше начинает нервничать и думать о решении этой проблемы, усугубляя ситуацию.Кроме этого, исследователи предлагают представить уютное и спокойное место, максимально его визуализируя. Такая манипуляция положительно скажется на нормализации биохимических процессов, что повлияет на быстроту засыпания. Стоит отметить, что теплая ванна, принятая прямо перед покоем, проветриваемая спальня, носки и ароматерапия тоже способны улучшить кровообращение и способствовать погружению в сон.Самым действенным методом сомнологи признали «военную технику»: нужно максимально расслабить мышцы лица, опустить плечи, затем предплечья и сосредоточиться на дыхании. Согласно статистике, действенность этого варианта составляет 96 процентов.