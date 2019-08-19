Эксперты рассказали, как погрузиться в сон за 2 минуты
Ученые поделились результатами многочисленных исследований, в ходе которых определили, каким образом можно заснуть в течение двух минут. Специалисты выявили основные методы, которые помогают избежать бессонницу и восстановить силы в отключенном состоянии.
Большинство людей жалуются на инсомнию, поэтому эксперты сообщили, что нужно делать во избежания этого. Для начала необходимо подсознательно убедить себя не спать, тогда организм начнет сопротивляться и в скором времени даст обратный, однако желаемый результат. Подобный способ подходит для тех, кого не покидают переживания и мысли тревожности. Ведь, заставляя себя заснуть, человек только больше начинает нервничать и думать о решении этой проблемы, усугубляя ситуацию.
Кроме этого, исследователи предлагают представить уютное и спокойное место, максимально его визуализируя. Такая манипуляция положительно скажется на нормализации биохимических процессов, что повлияет на быстроту засыпания. Стоит отметить, что теплая ванна, принятая прямо перед покоем, проветриваемая спальня, носки и ароматерапия тоже способны улучшить кровообращение и способствовать погружению в сон.
Самым действенным методом сомнологи признали «военную технику»: нужно максимально расслабить мышцы лица, опустить плечи, затем предплечья и сосредоточиться на дыхании. Согласно статистике, действенность этого варианта составляет 96 процентов.
Большинство людей жалуются на инсомнию, поэтому эксперты сообщили, что нужно делать во избежания этого. Для начала необходимо подсознательно убедить себя не спать, тогда организм начнет сопротивляться и в скором времени даст обратный, однако желаемый результат. Подобный способ подходит для тех, кого не покидают переживания и мысли тревожности. Ведь, заставляя себя заснуть, человек только больше начинает нервничать и думать о решении этой проблемы, усугубляя ситуацию.
Кроме этого, исследователи предлагают представить уютное и спокойное место, максимально его визуализируя. Такая манипуляция положительно скажется на нормализации биохимических процессов, что повлияет на быстроту засыпания. Стоит отметить, что теплая ванна, принятая прямо перед покоем, проветриваемая спальня, носки и ароматерапия тоже способны улучшить кровообращение и способствовать погружению в сон.
Самым действенным методом сомнологи признали «военную технику»: нужно максимально расслабить мышцы лица, опустить плечи, затем предплечья и сосредоточиться на дыхании. Согласно статистике, действенность этого варианта составляет 96 процентов.
Наука
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 15:17