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Беременная Мила Йовович провела семейное путешествие по Англии

Известная голливудская актриса Мила Йовович посвятила август отдыху. Беременная знаменитость провела семейное путешествие по Англии, где вместе с супругом Полом Андерсоном и двумя дочками Эвой и Дашиэль посетила множество достопримечательностей.
Беременная Мила Йовович провела семейное путешествие по Англии

Подобные возможности Миле Йовович и ее семье выпадают нечасто, ведь и у актрисы, и у ее мужа загруженный рабочий график, но в этот раз все сложилось удачно. Отчасти это связано с третьей беременностью супруги Пола Андерсона. В августе звездное семейство устроило себе длительное путешествие по Англии. За это время им удалось посмотреть множество замков, городов и достопримечательностей. Больше всего 11-летней Эве и 4-летней Дашиэль запомнились места, где проходили съемки фильмов «Гарри Поттера».

Мила Йовович регулярно публиковала в Instagram обновления и делилась собственными впечатлениями. Подписчики знаменитости заявили, что семейное путешествие по Англии является отличной идеей, позволяющей отдохнуть каждому члену семьи. Другие же отметили, что дочери звездной пары выглядят счастливыми и довольными.

Несмотря на то, что сейчас Мила Йовович беременна, уже в 2020 году она приступит к съемкам в новом проекте. Актриса сыграет в фильме «Охотник на чудовищ». Картина основана на видеоигре, а ее режиссером выступит супруг артистки Пол Андерсон. Примечательно, что на экраны фильм выйдет все в том же 2020-м, но точной даты пока нет.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:23

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