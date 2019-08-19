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Машина Илона Маска Tesla Roadster совершила первый оборот вокруг Солнца

Личная машина Илона Маска Tesla Roadster находится в космосе с февраля 2018 года. Недавно она совершила первый оборот вокруг Солнца, на этой ей понадобилось 557 дней, за это время она преодолела 115 млн километров.

В феврале 2018 году SpaceX провела тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она вывела в космос необычный груз – личную машину Илона Маска, малиновый Tesla Roadster. За его рулем находится манекен с символическим именем Starman, а в салоне авто играет песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

С тех пор, как Tesla Roadster путешествует в открытом космосе, прошло уже 557 дней. Машина движется со скоростью 12 км/с, что позволило ей за это время преодолеть 115 млн километров. Сейчас электрокар находится на расстоянии 112 млн км или 6,27 световых минут от Марса. Автомобиль продолжит свой путь к Красной планете и уже в ноябре 2020 года подлетит к ней ближе всего - на 7,5 млн километров.

Как сообщает сайт Where is Roadster, созданный специально для того, чтобы люди могли отслеживать местоположение Tesla Roadster, ближе всего к Земле машина окажется 5 ноября 2020-го. В этот день между авто и планетой будет «всего» 52 млн километров. После этого личный автомобиль Илона Маска будет относительно близок к Земле лишь в 2047 году. Планируется, что он рано или поздно навсегда покинет Солнечную систему, но сколько на это потребуется времени – пока не известно.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:02

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