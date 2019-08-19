Компания Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за почти 600 млн рублей





Наименованием модели производитель отметил 110-летие марки и отдал дань суперкару Bugatti EB100, который был призван возродить бренд. Bugatti Centodieci демонстрирует соответствующую современным тенденциям интерпретацию классического дизайна, в частности, имеет уменьшенную дизайнерскую решетку, стеклянную вставку на крышке моторного отсека и оригинальные боковые воздухозаборники. Благодаря особенностям композитных материалов новинка стала легче на 20 кг. Bugatti Centodieci разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды, а также имеет максимальную скорость в 380 км/ч.Производитель намерен выпустить 10 экземпляров Bugatti Centodieci по цене от 8 млн евро, но их раскупили еще до официального дебюта. Известно, что новинка может похвастаться мощностью в 1600 л.с.