Глава Xiaomi назвал дату выхода нового бюджетного смартфона Redmi Note 8





Многие пользователи уже давно ждут анонса приемника одного из самых успешных бюджетных устройств последних лет – Redmi Note 7. На протяжении полугода эти вопросы стали возникать чаще обычного, а когда стало известно, что Xiaomi планирует провести 29 августа крупное мероприятие с множеством анонсов, многие были уверены в том, что Redmi Note 8 покажут именно на нем.Эту информацию на своей странице в Weibo, китайской социальной сети, подтвердил глава компании Лэй Цзюнь. Изначально руководитель Xiaomi разместил там официальный анонс первого телевизора бренда – Redmi TV. Подписчики поинтересовались у него, стоит ли ждать на этом мероприятии бюджетный смартфон Redmi Note 8. Глава компании никак не прокомментировал это сообщение, а лишь ответил на него смайликом с большим пальцем.Такой жест можно считать фактически официальным подтверждением того, что Redmi Note 8 покажут уже 29 августа. Об ожидаемой новинке известно немного: камера должна быть более качественной, предположительно ее основной кристалл получит 64 МП, а экран будет занимать большую часть передней панели, нежели это было у его предшественника.