Глава Xiaomi назвал дату выхода нового бюджетного смартфона Redmi Note 8
Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату выхода Redmi Note 8. Новый бюджетный смартфон станет логичным продолжением своего предшественника, его дебют состоится уже 29 августа на специальном мероприятии китайского бренда.
Многие пользователи уже давно ждут анонса приемника одного из самых успешных бюджетных устройств последних лет – Redmi Note 7. На протяжении полугода эти вопросы стали возникать чаще обычного, а когда стало известно, что Xiaomi планирует провести 29 августа крупное мероприятие с множеством анонсов, многие были уверены в том, что Redmi Note 8 покажут именно на нем.
Эту информацию на своей странице в Weibo, китайской социальной сети, подтвердил глава компании Лэй Цзюнь. Изначально руководитель Xiaomi разместил там официальный анонс первого телевизора бренда – Redmi TV. Подписчики поинтересовались у него, стоит ли ждать на этом мероприятии бюджетный смартфон Redmi Note 8. Глава компании никак не прокомментировал это сообщение, а лишь ответил на него смайликом с большим пальцем.
Такой жест можно считать фактически официальным подтверждением того, что Redmi Note 8 покажут уже 29 августа. Об ожидаемой новинке известно немного: камера должна быть более качественной, предположительно ее основной кристалл получит 64 МП, а экран будет занимать большую часть передней панели, нежели это было у его предшественника.
Многие пользователи уже давно ждут анонса приемника одного из самых успешных бюджетных устройств последних лет – Redmi Note 7. На протяжении полугода эти вопросы стали возникать чаще обычного, а когда стало известно, что Xiaomi планирует провести 29 августа крупное мероприятие с множеством анонсов, многие были уверены в том, что Redmi Note 8 покажут именно на нем.
Эту информацию на своей странице в Weibo, китайской социальной сети, подтвердил глава компании Лэй Цзюнь. Изначально руководитель Xiaomi разместил там официальный анонс первого телевизора бренда – Redmi TV. Подписчики поинтересовались у него, стоит ли ждать на этом мероприятии бюджетный смартфон Redmi Note 8. Глава компании никак не прокомментировал это сообщение, а лишь ответил на него смайликом с большим пальцем.
Такой жест можно считать фактически официальным подтверждением того, что Redmi Note 8 покажут уже 29 августа. Об ожидаемой новинке известно немного: камера должна быть более качественной, предположительно ее основной кристалл получит 64 МП, а экран будет занимать большую часть передней панели, нежели это было у его предшественника.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:48