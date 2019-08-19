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Эксперты рассказали, как можно отказаться от сладкого

Специалисты в сфере диетологии поделились результатами проведенного эксперимента, в ходе которого определили, как меньше потреблять калорийные десерты. Они сообщили о методах для отказа от сладкого, которые действительно работают и помогают побороть зависимость.


Эксперты выяснили, что существуют две группы людей: одни могут легко прекратить потребление сладкого, а вторые, в свою очередь, не представляют жизнь без этого. Но большое содержание сахара оказывает в обоих случаях негативное влияние на состояние организма, а также увеличивает риск заболевания диабетом.

Для начала следует написать список продуктов на неделю, чтобы во время покупки не брать вредности из-за голода. Не нужно покупать конфеты, булочки и шоколад, ведь подобная провокация вряд ли увенчается успехом. Также необходимо избегать стрессовых ситуаций, голодовок и всевозможных диет. Следует наладить распорядок дня и определить удобное время для ежедневного приема пищи. Ученые советуют заменить плохую пищу фруктами либо сухофруктами. Данная альтернатива не только поможет утолить голод, но и обогатит организм полезными веществами и поспособствует похудению.

Полноценный сон и спорт положительно влияют на обмен веществ человека, а также нормализуют биохимические процессы. Таким образом, есть хочется меньше, а двигаться – больше. Однако не стоит полностью исключать продукты, содержащие глюкозу, так как в дальнейшем это отрицательно повлияет на внутреннее состояние.

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Общество
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 21:00

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