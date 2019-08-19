Бритни Спирс после лечения в психбольнице пытается вернуться к нормальной жизни

Бритни Спирс отменила все концерты в 2019 году и сейчас готовится к независимой психиатрической экспертизе, по результатам которой будет решен вопрос о дееспособности звезды. Известно, что 10 лет назад суд назначил ее опекуном отца, и лишь сейчас артистка обратилась ради снятия опеки, но ее заявление отклонили. Как передает слова приближенных к звезде издание Teleprogramma, артистка не контролирует свои эмоции, что пыталась исправить под наблюдением врачей. На данный момент Спирс находится в отношениях с тренером по фитнесу Сэмом Асгари, но не может заключить с ним официальный брак по решению отца.В микроблоге звезда рассказала о занятиях йогой и встречах с детьми, которые помогают ей чувствовать себя беззаботной. В своем Instagram-аккаунте артистка часто показывает кадры из личной жизни и получает от поклонников слова поддержки.