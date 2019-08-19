Дарья Мельникова взволновала поклонников словами о разводе

Мельникова разместила в личном профиле фотографию с коллегой Александром Головиным, сделав заявление о разводе. Также артистка уведомила о необходимости найти хорошего адвоката, а поклонники приняли новость всерьез. Чтобы поддержать шутку знаменитости, ее близкая подруга Юлия Топольницкая поинтересовалась, как звезда планирует содержать семью, на что та ответила, что воспользуется помощью государства. На самом деле актриса состоит в браке с Артуром Смольяниновым и воспитывает с ним двоих сыновей.С появлением младшего сына Дарья Мельникова решила активно вести блог в соцсетях. Первую беременность звезды тщательно скрывали, но с появлением второго наследника актриса стала чаще делиться личными фото, а недавно рассказала, что назвала сына Марком.