Иван Стебунов отказывается сниматься в сериалах ради заработка



https://actualnews.org/exclusive/304763-akter-ivan-stebunov-ne-nameren-snimatsja-v-serialah-radi-zarabotka.html

Стебунов родом из Алтайского края. В детстве он доставлял немало хлопот родителям: хулиганил, дрался и попадал в неприятные ситуации. В юности он занимался борьбой, но получил серьёзную травму и покинул спорт. Мать актёра работала в театре и часто брала сына с собой на представления., - рассказал Стебунов. После отчисления из Новосибирского театрального училища он поехал в Санкт-Петербург и поступил академию театрального искусства. В новом городе с будущим актером случилась неприятность., - поделился артист. Для роли в «Пираты Эдельвейса» Стебунову пришлось учить сценарий на немецком языке, а также побриться наголо.После ухода из «Современника» актер вернулся на Алтай, чтобы начать жизнь с чистого листа. Сейчас актер утверждает, что готов уже к новым предложениям, лишь бы картина была интересная, но отмечает свою неготовность сниматься в сериалах ради заработка., - заявил Стебунов.