Иван Стебунов отказывается сниматься в сериалах ради заработка
Иван Стебунов отказывается сниматься в сериалах ради заработка. Актёр стал гостем телепередачи «Мой герой», рассказал о своём детстве и о первом опыте в кино.
Стебунов родом из Алтайского края. В детстве он доставлял немало хлопот родителям: хулиганил, дрался и попадал в неприятные ситуации. В юности он занимался борьбой, но получил серьёзную травму и покинул спорт. Мать актёра работала в театре и часто брала сына с собой на представления. «В детстве работал в театре. Всегда была потребность в детях для небольших ролей», - рассказал Стебунов. После отчисления из Новосибирского театрального училища он поехал в Санкт-Петербург и поступил академию театрального искусства. В новом городе с будущим актером случилась неприятность.
«Меня избили возле входа в общежитие, а на следующий день я вышел с «раскрашенным» лицом вниз. Из машины выскочила какая-то женщина, которая что-то быстро рассказывала и снимала меня на телефон. Потом выяснилось, что в город приехал режиссер Нико фон Глазов и искал актёра на главную роль. Так меня и утвердили», - поделился артист. Для роли в «Пираты Эдельвейса» Стебунову пришлось учить сценарий на немецком языке, а также побриться наголо.
После ухода из «Современника» актер вернулся на Алтай, чтобы начать жизнь с чистого листа. Сейчас актер утверждает, что готов уже к новым предложениям, лишь бы картина была интересная, но отмечает свою неготовность сниматься в сериалах ради заработка. «Играть мыльные любовные истории мне попросту скучно», - заявил Стебунов.
https://actualnews.org/exclusive/304763-akter-ivan-stebunov-ne-nameren-snimatsja-v-serialah-radi-zarabotka.html
Стебунов родом из Алтайского края. В детстве он доставлял немало хлопот родителям: хулиганил, дрался и попадал в неприятные ситуации. В юности он занимался борьбой, но получил серьёзную травму и покинул спорт. Мать актёра работала в театре и часто брала сына с собой на представления. «В детстве работал в театре. Всегда была потребность в детях для небольших ролей», - рассказал Стебунов. После отчисления из Новосибирского театрального училища он поехал в Санкт-Петербург и поступил академию театрального искусства. В новом городе с будущим актером случилась неприятность.
«Меня избили возле входа в общежитие, а на следующий день я вышел с «раскрашенным» лицом вниз. Из машины выскочила какая-то женщина, которая что-то быстро рассказывала и снимала меня на телефон. Потом выяснилось, что в город приехал режиссер Нико фон Глазов и искал актёра на главную роль. Так меня и утвердили», - поделился артист. Для роли в «Пираты Эдельвейса» Стебунову пришлось учить сценарий на немецком языке, а также побриться наголо.
После ухода из «Современника» актер вернулся на Алтай, чтобы начать жизнь с чистого листа. Сейчас актер утверждает, что готов уже к новым предложениям, лишь бы картина была интересная, но отмечает свою неготовность сниматься в сериалах ради заработка. «Играть мыльные любовные истории мне попросту скучно», - заявил Стебунов.
https://actualnews.org/exclusive/304763-akter-ivan-stebunov-ne-nameren-snimatsja-v-serialah-radi-zarabotka.html