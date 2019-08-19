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Названы самые успешные и презентабельные мужчины российского шоу-бизнеса

Известные и добившиеся успеха в жизни мужчины всегда востребованы у женщин. В России тоже имеются свои красивые и знаменитые представители сильного пола, о которых мечтают многие дамы.
Названы самые успешные и презентабельные мужчины российского шоу-бизнеса

Одним из них является Данила Козловский. Сильно прославился благодаря съемкам во многих кинокартинах, в числе которых «Викинг», «Тренер» и иные. Пробует себя и в пении: весной 2015 года отыграл сольный концерт, порадовав публику собственными вокальными способностями.

Известный на всю Россию Александр Кержаков с детских лет любил игру миллионов - футбол, а через время стал профессионалом в этом виде спорта. Ныне он разведен и пока не стремится вновь связывать себя брачными узами.

Кирилл Нагиев - сын актера и ведущего Дмитрия Нагиева. Молодой человек пошел по отцовским стопам и тоже стал артистом. Сейчас он пробует себя в роли режиссера. У Кирилла Нагиева есть девушка, на которой он пока не женился.

Петр Федоров сыграл во многих знаменитых фильмах России. Кроме того, он актер театра Станиславского, вместе работал с Федором Бондарчуком и другими мэтрами отечественного кино.

Актер Александр Паль харизматичен и обладает твердым нравом. Он не женат и не состоит в отношениях. Часто Паль выходит на народные пикеты, после чего он попадает в отдел полиции.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:45

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