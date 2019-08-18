Рэпер Snoop Dogg считает свое творчество уникальным

Рэпер Snoop Dogg недавно представил свой новый музыкальный альбом «I Wanna Thank Me». Музыкант отметил, что у него есть собственный подход к написанию песен. Когда он их создает, то чувствует, что никто другой не сделает ничего подобного. В такие моменты к нему приходит осознание уникальности и важности его собственного творчества.На это влияет и положение Snoop Dogg в музыкальной индустрии. Сейчас на 47-летнего музыканта смотрят не так, как это было несколько десятилетий назад, поэтому он вынужден меняться. Он назвал себя «двоюродным дедушкой» всех современных рэперов и дело не только в его возрасте. Многие молодые исполнители присылают ему свои демозаписи и интересуются его мнением насчет них.Snoop Dogg старается всегда хвалить достойные песни, так как считает, что за ними будущее, ведь текущие звездные исполнители рано или поздно уйдут на покой. Именно поэтому рэпер стремится оставаться современным и стильным, так как не хочет, чтобы его считали «старым ослом». Он уверен, что только такой подход позволит ему оставаться на вершине и заставит более молодых артистов хотеть записывать с ним совместные песни.