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Названы любимые породы собак королевской семьи

Королева Елизавета ІІ обожает собак, но не одна она привязывается к пушистым друзьям. В издании "Телепрограмма" назвали любимые породы собак королевской семьи.
Названы любимые породы собак королевской семьи

Самая первая собака по кличке Сьюзан стала жить у Елизаветы ІІ в 18 лет, после нее псы сопровождали знаменитость всегда на протяжении всей жизни. Она очень любила Сьюзан и даже брала ее в свадебное путешествие с принцем Филиппом.

Когда у королевы проживало много корги, она говорила им «моя семья». Теперь у нее только 2 пса – Вулкан и Кэнди, которые даже снимались с хозяйкой в эпизоде про Джеймса Бонда.

Меган Маркл тоже питает слабость к собакам, но она, проявив великодушие, взяла из приюта в Канаде бигля, котрого назвала Гай, а в канун свадьбы смогла перевезти его в Лондон. У Майка и Зары Тиндолл живут одновременно 3 пса – боксер Свей, лабрадоры Пеппер и Сторм. У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть любимый «двортерьер» Лупо.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 03:02

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