Названы любимые породы собак королевской семьи





Самая первая собака по кличке Сьюзан стала жить у Елизаветы ІІ в 18 лет, после нее псы сопровождали знаменитость всегда на протяжении всей жизни. Она очень любила Сьюзан и даже брала ее в свадебное путешествие с принцем Филиппом.Когда у королевы проживало много корги, она говорила им «моя семья». Теперь у нее только 2 пса – Вулкан и Кэнди, которые даже снимались с хозяйкой в эпизоде про Джеймса Бонда.Меган Маркл тоже питает слабость к собакам, но она, проявив великодушие, взяла из приюта в Канаде бигля, котрого назвала Гай, а в канун свадьбы смогла перевезти его в Лондон. У Майка и Зары Тиндолл живут одновременно 3 пса – боксер Свей, лабрадоры Пеппер и Сторм. У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть любимый «двортерьер» Лупо.