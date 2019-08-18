Медики выделили главные признаки дефицита железа в организме





Известно, что от анемии страдает около четверти всего населения планеты, а чаще этот недуг встречается у женщин. Большинство пациентов переносят дефицит железа в легкой форме, но тяжелые случаи могут нанести непоправимый вред организму. Специалисты советуют обратить внимание на уровень железа в крови, если участилось состояние усталости при выполнении простых действий. Малое поступление кислорода в кровь может привести к одышке. Низкая температура конечностей и бледность кожи тоже говорит о наличии проблемы. Кислородное голодание приводит к головокружению из-за изменения тонуса сосудов мозга.Следует обратиться к врачу при болезненных ощущениях в сердце, а для профилактики анемии можно включить продукты, богатые железом, например, горький шоколад, шпинат, говяжью печень, белую фасоль и чечевицу. При анемии также меняются вкусовые ощущения и появляется сухость кожи.