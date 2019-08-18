Актриса из «Оно-2» Джоан Грегсон сообщила о страхе идти на премьеру фильма





Сюжет кино построен на событиях, которые разворачиваются 27 лет после преодоления детьми Пеннивайза. Они выросли, каждый проживает собственную жизнь, но после неожиданного звонка решают опять сплотиться. Герои фильма опять встретятся с «Оно» и с собственными ужасами, где кошмар затягивает в игру других товарищей.Актриса Джоан Грегсон, сыгравшая роль пожилой дамы, дала интервью журналу Empire и сообщила, что очень ожидает показа картины, но также и опасается смотреть премьеру. Она рассказала, что в кинокартине появятся пугающие вещи, что даже душа уходит в пятки. Ее дочь, к примеру, отказалась смотреть новинку.