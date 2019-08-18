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Ученый на самолете пролетел сквозь грозовое облако ради его изучения

Ученый Дэвид Питерсон пролетел на самолете сквозь грозовое облако и собрал множество уникальных данных, которые помогут ему в работе. Все это он сделал ради изучения данного природного явления, образующегося в результате лесных пожаров.
Ученый на самолете пролетел сквозь грозовое облако ради его изучения

Дэвид Питерсон является метеорологом Военно-морской научно-исследовательской лаборатории. Ученый уже не первый год изучает грозовые облака и их влияние на окружающую среду на региональном и глобальном уровне. Науке уже известно немало сведений об этом состоянии атмосферы, однако им до сих пор не хватает практических данных, ведь их невозможно получить извне.

Именно поэтому ученый решил пролететь сквозь грозовое облако на самолете, полностью обвешенном разнообразными датчиками. Для этого он воспользовался недавними лесными пожарами на Аляске, приведшими к формированию этих явлений в северо-западной части Тихого океана. Дэвид Питерсон назвал свой опыт уникальным и незабываемым, а также отметил, что полученные данные позволят сделать ему настоящий прорыв.

По оценкам ученного, на их изучение и расшифровку ему понадобится несколько недель, поэтому он планирует управиться до конца августа. Метеоролог хочет узнать о процессах, происходящих в грозовых облаках, а также о том, как они конкретно влияют на экологию региона и Земли в целом. В настоящий момент их последствия сравнивают с масштабными извержениями вулканов.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:56

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