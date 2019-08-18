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Валерий Баринов рассказал о творчестве и способе держать себя в форме

Актер Валерий Баринов уверен, что в современности актерское образование преподается слишком поверхностно, а молодые исполнители не могут похвастаться одаренностью. В новом интервью артист рассказал, что помогает ему оставаться в форме.

В интервью изданию StarHit Валерий Баринов отметил, что в его детстве плохо преподавали языки, из-за чего у него срывалось много ролей в кино. Артист долгие годы не отказывался от тренировок и контрастного душа, что помогало ему восстанавливаться при больших нагрузках. Врач артиста посоветовал ему принимать таблетки от давления и для снижения холестерина в крови. Баринов просыпается довольно рано и всегда готовит себе завтрак. Чаще всего он довольствуется кашей, но отметил, что с удовольствием бы ел яичницу с сыром, луком и салом. Раньше он добавлял мед, но с возрастом пришлось отказаться.

Артист отметил среди талантливых коллег Хабенского, Остроумову и Гармаша, но заявил, что преподавание в ВУЗах сейчас ведется поверхностно. Баринов считает, что учебные заведения ведут погоню за количеством учеников, которые в итоге слушают лекции и вырастают дилетантами и неучами.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:53

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