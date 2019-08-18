Apple тестирует игровой сервис Arcade среди своих сотрудников
Компания Apple уже сейчас тестирует новый игровой сервис Arcade. Технологический гигант распространил несколько ключей раннего доступа среди своих сотрудников, получивших возможность испробовать площадку за символическую плату.
Apple представила игровой сервис Arcade еще в марте 2019 года, и с тех пор новой информации относительно него практически не было. Недавно стало известно, что компания начала проводить закрытое бета-тестирование среди ограниченного числа собственных работников. Некоторые из них получили ранний доступ, причем даже в этом случае им необходимо оплачивать подписку. Первый месяц она бесплатная, а все последующие – 50 центов. При этом после полноценного релиза ее стоимость составит от 5 до 10 долларов.
В настоящий момент игровой сервис Arcade предлагает доступ всего к нескольким оригинальным играм, но в будущем их число будет расширено. К моменту официального выхода Apple обещает более 100 уникальных проектов, доступных исключительно в этой программе. Ее главными особенностями, кроме оригинальных игр, станет отсутствие рекламы, транзакций и пожертвований. Таким образом компания хочет показать, что не поддерживает современные тенденции в игровой индустрии.
На какую дату запланирован официальный выход сервиса Arcade – неизвестно. Считается, что обычные люди получат к нему доступ после релиза операционной системы iOS 13, а он должен состояться в середине сентября.
Apple представила игровой сервис Arcade еще в марте 2019 года, и с тех пор новой информации относительно него практически не было. Недавно стало известно, что компания начала проводить закрытое бета-тестирование среди ограниченного числа собственных работников. Некоторые из них получили ранний доступ, причем даже в этом случае им необходимо оплачивать подписку. Первый месяц она бесплатная, а все последующие – 50 центов. При этом после полноценного релиза ее стоимость составит от 5 до 10 долларов.
В настоящий момент игровой сервис Arcade предлагает доступ всего к нескольким оригинальным играм, но в будущем их число будет расширено. К моменту официального выхода Apple обещает более 100 уникальных проектов, доступных исключительно в этой программе. Ее главными особенностями, кроме оригинальных игр, станет отсутствие рекламы, транзакций и пожертвований. Таким образом компания хочет показать, что не поддерживает современные тенденции в игровой индустрии.
На какую дату запланирован официальный выход сервиса Arcade – неизвестно. Считается, что обычные люди получат к нему доступ после релиза операционной системы iOS 13, а он должен состояться в середине сентября.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:34