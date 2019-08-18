Apple тестирует игровой сервис Arcade среди своих сотрудников





Apple представила игровой сервис Arcade еще в марте 2019 года, и с тех пор новой информации относительно него практически не было. Недавно стало известно, что компания начала проводить закрытое бета-тестирование среди ограниченного числа собственных работников. Некоторые из них получили ранний доступ, причем даже в этом случае им необходимо оплачивать подписку. Первый месяц она бесплатная, а все последующие – 50 центов. При этом после полноценного релиза ее стоимость составит от 5 до 10 долларов.В настоящий момент игровой сервис Arcade предлагает доступ всего к нескольким оригинальным играм, но в будущем их число будет расширено. К моменту официального выхода Apple обещает более 100 уникальных проектов, доступных исключительно в этой программе. Ее главными особенностями, кроме оригинальных игр, станет отсутствие рекламы, транзакций и пожертвований. Таким образом компания хочет показать, что не поддерживает современные тенденции в игровой индустрии.На какую дату запланирован официальный выход сервиса Arcade – неизвестно. Считается, что обычные люди получат к нему доступ после релиза операционной системы iOS 13, а он должен состояться в середине сентября.