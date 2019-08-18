Стало известно, почему не стоит есть суп каждый день





Сообщается, что здоровым людям совсем не обязательно есть суп ежедневно, особенно если речь идет о традиционном рецепте, в основе которого вода, мясо, овощи и крупы. Более того, специалисты рекомендуют употребить все эти продукты по отдельности, подчеркивая, что жидкую и твердую пищу человеческий организм способен хорошо усвоить в разное время.Кроме всего прочего, суп, как оказалось, не способен полноценно насытить человека, этого эффекта хватает не более чем на полтора часа, после чего снова возникает чувство голода. Поэтому рекомендуется съесть овощной салат, немного мяса и гарнир из какой-либо крупы по отдельности.Наконец, отмечают эксперты, бульон для супа всегда варится из мяса, но покупатели при этом не могут быть уверены в чистоте продукта. Фермеры, к примеру, могут воспользоваться вредными гормонами роста, кормить скот или птицу не самыми качественными кормами. Все это в конечном счете не только негативно отразится на вкусовых качествах мяса, но еще и сделает его относительно вредным для организма. Именно по этой причине в Италии варить суп принято только в тех случаях, если в доме заболел один из членов семьи.