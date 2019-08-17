Icon представила уникальный Hudson Coupe мощностью 638 лошадиных сил
Автомобильная неделя в Монтерее всегда сопровождается громкими премьерами и показом уникальных версий автомобилей. Специалисты знаменитого тюнингового ателье Icon в этом году привезли на мероприятие отреставрированный Hudson Coupe 1949 года, оснастив ретромобиль 638-сильным двигателем.
Восстановить уникальный Hudson Coupe специалисты ателье решились во время работы над своей новой линейкой Derelict, в рамках которой проводится реставрация ретромобилей прошлых лет со значительными доработками по технической части. И если внешность автомобиля соответствует той, которую он имел в год своего выпуска, то под крышкой капота этого экземпляра скрывается нечто большее.
Инженеры компании оснастили 70-летний Hudson Coupe 6,2-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем, выдающим 638 л.с. мощности и 819 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется двигатель 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. В дополнение к этому восстановленный автомобиль получил тормозную систему Brembo и независимую подвеску Art Morrison IRS с дифференциалом повышенного трения.
Восстановить уникальный Hudson Coupe специалисты ателье решились во время работы над своей новой линейкой Derelict, в рамках которой проводится реставрация ретромобилей прошлых лет со значительными доработками по технической части. И если внешность автомобиля соответствует той, которую он имел в год своего выпуска, то под крышкой капота этого экземпляра скрывается нечто большее.
Инженеры компании оснастили 70-летний Hudson Coupe 6,2-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем, выдающим 638 л.с. мощности и 819 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется двигатель 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. В дополнение к этому восстановленный автомобиль получил тормозную систему Brembo и независимую подвеску Art Morrison IRS с дифференциалом повышенного трения.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:56