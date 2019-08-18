Глава Nvidia назвал «безумием» покупку бюджетных видеокарт





Фактически, можно говорить о том, что Дженсен Хуанг выступил против покупки пользователями целой линейки видеокарт его же компании младшей серии GeForce GTX. Вероятнее всего, таким образом топ-менеджер Nvidia выдал некоторую нервозность, которая присутствует в руководстве бренда из-за не очень удачной конкуренции с Radeon и не самыми высокими продажами видеокарт серии GeForce RTX, которые не оправдали высоких ожиданий вендора.Это странное заявление Хуанг сделал во время своего выступления на конференции, которая была посвящена свежему финансовому отчету компании. Разумеется, в своей речи он вовсе не говорил о «безумстве» пользователей, покупающих видеокарты из низшего сегмента производства Nvidia, а имел в виду тех, кто останавливает свой выбор на продукции AMD, которая не поддерживает раскрученную технологию трассировки лучей. Однако соцсети в ответ на это заявление сразу же поспешили напомнить главе компании, что некоторые новые модели видеокарт Nvidia поколения Turing тоже не имеют поддержки Ray Tracing. А это значит, подчеркивают критики, что «безумством» можно назвать даже их покупку.