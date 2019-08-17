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Певица Наталья Ветлицкая торгует жильем в Испании и молится индийским богам

Российская певица Наталья Ветлицкая в девяностых годах считалась настоящим секс-символом отечественной эстрады. Сегодня ей исполнилось 55 лет. Как пишет «Комсомолка», уже более 10 лет артистка живет в Испании, занимается торговлей недвижимости и молится индийским богам.
Певица Наталья Ветлицкая торгует жильем в Испании и молится индийским богам

По данным издания, в Испанию Наталья Ветлицкая перебралась уже давно, поскольку очень любила отдыхать в этой стране. Сейчас бывшая звезда воспитывает 15-летнюю дочь и увлекается духовными практиками. В России же Ветлицкая в последний раз выступала более полутора десятков лет тому назад, на «Песне года 2003».

Все началось с того, что артистка решила купить в Испании дом. Спустя какое-то время она продала свою элитную московскую квартиру и приобрела роскошное имение на берегу моря. Находясь в Испании, она окончательно отказалась от эстрадной карьеры и занялась риэлторским бизнесом. Более того, здесь же у звезды девяностых открылись таланты реставратора и дизайнера. Зарабатывает Ветлицкая на перепродаже отремонтированных домов, поэтому с финансами у нее полный порядок.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:30

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