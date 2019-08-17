Певица Наталья Ветлицкая торгует жильем в Испании и молится индийским богам





По данным издания, в Испанию Наталья Ветлицкая перебралась уже давно, поскольку очень любила отдыхать в этой стране. Сейчас бывшая звезда воспитывает 15-летнюю дочь и увлекается духовными практиками. В России же Ветлицкая в последний раз выступала более полутора десятков лет тому назад, на «Песне года 2003».Все началось с того, что артистка решила купить в Испании дом. Спустя какое-то время она продала свою элитную московскую квартиру и приобрела роскошное имение на берегу моря. Находясь в Испании, она окончательно отказалась от эстрадной карьеры и занялась риэлторским бизнесом. Более того, здесь же у звезды девяностых открылись таланты реставратора и дизайнера. Зарабатывает Ветлицкая на перепродаже отремонтированных домов, поэтому с финансами у нее полный порядок.