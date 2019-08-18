Названы 20 продуктов для повышения уровня фертильности у мужчин





Работа молодого, но быстро набирающего обороты стартапа ExSeed заключается в том, чтобы сделать процесс тестирования качества спермы необременительной процедурой, которую можно провести в домашних условиях. Для этого Мортен Ульстед и его команда создали специальный набор, который тестирует образцы и выявляет результат, работая в паре с мобильным приложением.За время тестирования и использования готового продукта разработчики стартапа смогли выявить, какие факторы больше всего влияют на уровень фертильности у мужчин. Первоочередными условиями, негативно сказывающимися на половом здоровье сильной половины человечества эксперты называют алкоголь, курение и ожирение. Кроме того, плохие последствия для уровня тестостерона имеют экологические факторы, и даже химические соединения, входящие в состав солнцезащитного средства.Еще одним немаловажным фактором для формирования нормального уровня фертильности является список продуктов, которые входят в рацион мужчины. Так, Ульстед отметил 20 наиболее полезных среди них: оливковое масло, авокадо, болгарский перец, брокколи, льняные семечки, ягоды, бразильские и грецкие орехи, креветки, устрицы, имбирь, томаты, шпинат, лосось, гранат, киноа, киви, капуста, черный шоколад и диетическое мясо. Кроме того, нелишним будет обогащение рациона витаминами группы А, С, D и Е, а также микроэлементами вроде селена и цинка.