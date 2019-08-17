Toyota выпустит новый кроссовер Wildlander на базе RAV4





На этой неделе бренд успешно зарегистрировал в Китае название Wildlander для будущего автомобиля, который будет выпускаться с совместного предприятия GAC и Toyota. К слову, в Китае на авторынке появятся сразу две версии одной модели с разным оформлением и названием. Тем не менее, это далеко не первый подобный случае: в Китае доступна «четырехдверка» Corolla и Toyota Levin, а также вседорожники C-HR и Toyota IZOA, различия в которых минимальны. Что касается нового паркетника, то он получит новую решётку радиатора, иную оптику и бампера.В подкапотном пространстве разместится 2,0-литровый мотор на 170 лошадиных сил. Функцию трансмиссии будет выполнять шестиступенчатая МКПП или вариатор CVT. Более мощная версия получит гибридный 180-сильный движок с расходом топлива в 4,6 литра на 100 километров.