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Toyota выпустит новый кроссовер Wildlander на базе RAV4

Автоконцерн Toyota вскоре продемонстрирует паркетник Wildlander, разработанный на базе RAV4 последней генерации. Несколько дней назад первая информация о машине была опубликована зарубежным изданием Autohome.
Toyota выпустит новый кроссовер Wildlander на базе RAV4

На этой неделе бренд успешно зарегистрировал в Китае название Wildlander для будущего автомобиля, который будет выпускаться с совместного предприятия GAC и Toyota. К слову, в Китае на авторынке появятся сразу две версии одной модели с разным оформлением и названием. Тем не менее, это далеко не первый подобный случае: в Китае доступна «четырехдверка» Corolla и Toyota Levin, а также вседорожники C-HR и Toyota IZOA, различия в которых минимальны. Что касается нового паркетника, то он получит новую решётку радиатора, иную оптику и бампера.

В подкапотном пространстве разместится 2,0-литровый мотор на 170 лошадиных сил. Функцию трансмиссии будет выполнять шестиступенчатая МКПП или вариатор CVT. Более мощная версия получит гибридный 180-сильный движок с расходом топлива в 4,6 литра на 100 километров.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:29

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