В Сети появилось первое видео с новой LADA 4x4 Vision





На YouTube-канале «ПриветТачка» появился видеообзор «СуперНивы мечты» - LADA 4x4 Vision. В ролике автоблогер демонстрирует дизайн транспортного средства, отмечая, что в серийное производство, скорее всего, войдет немного видоизмененный вариант новинки, однако проходимость кроссовера от этого не должна пострадать.Футуристическая LADA 4x4 Vision сконструирована на базе 4,2-метровой модульной архитектуры, также разработчики улучшили отечественное авто высоким клиренсом, экстремальными углами въезда и короткими свесами. В продемонстрированном в Сети ролике можно рассмотреть только модификации дизайна и остатки классической для LADA внешности, однако о технических характеристиках информации у блогеров пока нет. Пока достоверно известно только то, что дизайн концепта наконец был запатентован, поэтому в будущем автолюбители могут ожидать запуска модели в серийное производство.