В Сети появилось первое видео с новой LADA 4x4 Vision
В Сети появилось первое видео с новой LADA 4x4 Vision, которая вошла в перечень самых громких премьер прошлогоднего московского автосалона. Дизайн концепта наконец запатентован, и авто в будущем может быть запущено в серийное производство.
На YouTube-канале «ПриветТачка» появился видеообзор «СуперНивы мечты» - LADA 4x4 Vision. В ролике автоблогер демонстрирует дизайн транспортного средства, отмечая, что в серийное производство, скорее всего, войдет немного видоизмененный вариант новинки, однако проходимость кроссовера от этого не должна пострадать.
Футуристическая LADA 4x4 Vision сконструирована на базе 4,2-метровой модульной архитектуры, также разработчики улучшили отечественное авто высоким клиренсом, экстремальными углами въезда и короткими свесами. В продемонстрированном в Сети ролике можно рассмотреть только модификации дизайна и остатки классической для LADA внешности, однако о технических характеристиках информации у блогеров пока нет. Пока достоверно известно только то, что дизайн концепта наконец был запатентован, поэтому в будущем автолюбители могут ожидать запуска модели в серийное производство.
На YouTube-канале «ПриветТачка» появился видеообзор «СуперНивы мечты» - LADA 4x4 Vision. В ролике автоблогер демонстрирует дизайн транспортного средства, отмечая, что в серийное производство, скорее всего, войдет немного видоизмененный вариант новинки, однако проходимость кроссовера от этого не должна пострадать.
Футуристическая LADA 4x4 Vision сконструирована на базе 4,2-метровой модульной архитектуры, также разработчики улучшили отечественное авто высоким клиренсом, экстремальными углами въезда и короткими свесами. В продемонстрированном в Сети ролике можно рассмотреть только модификации дизайна и остатки классической для LADA внешности, однако о технических характеристиках информации у блогеров пока нет. Пока достоверно известно только то, что дизайн концепта наконец был запатентован, поэтому в будущем автолюбители могут ожидать запуска модели в серийное производство.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:47