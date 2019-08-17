Роскосмос разработал и запатентовал способ маскировки спутников





Спутники будут покрываться воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет, поэтому при наблюдении с Земли их видимость сократится в несколько раз благодаря рассеиванию света, который отражается от пузырьков. Данное покрытие появится лишь на тех космических аппаратах, расположенных на орбите с высотой 10 000 – 20 000 километров – именно в этих районах применяется оптическое наблюдение ввиду неэффективности радиолокационных средств.Например, в России оптическое наблюдение может осуществлять Алтайский оптико-лазерный центр имени Титова, однако подобные обсерватории есть и в других странах, в частности, в США. По мнению специалистов, разработка российских экспертов будет востребованной и в военных целях.