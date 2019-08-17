В Крыму военные случайно запустили управляемую ракету





Как сообщает «Коммерсант», в отношении двух военнослужащих открыто уголовное производство в связи с нарушением правил обращения с опасными предметами и оружием. Отмечается, что этот инцидент произошел на территории ВЧ 59882, расположенной на аэродроме авиации ЧФ в городе Саки. Обвиняемые предварительно не убедились в исправности и работоспособности механизма чеки ракеты, решив при этом протестировать ракету на оборудовании комплекса «Ока». Во время работ сдетонировали пусковые пиропатроны. Запущенная таким образом ракета буквально снесла ворота в ангаре, а также разрушила часть стены строения. Причиненный этими действиями ущерб впоследствии оценили в 46,5 миллионов рублей.Кроме всего прочего, как установила проведенная экспертиза, игла механизма чеки была сорвана еще до начала тестов ракеты. Подчеркивается, что пуск двигателя при таких проверках на оборудовании комплекса «Ока» возможен лишь в случае подсоединения к пусковым пиропатронам разъемов безопасности.