Эксперты назвали продукты, бодрящие не хуже кофе





В борьбе с сонливостью и апатией помогут яблоки. Это осуществляется благодаря содержанию сахара в составе фрукта, что запускает работу мозга, поднимает настроение и добавляет энергии. Насыщенные протеином яйца полезны для здоровья человека. После употребления продукта чувство бодрости не проходит несколько часов. Не менее благотворно влияют и какао с темным шоколадом.Избавиться от сонливости можно с помощью запаха грейпфрута. Разрезанный и оставленный на столе цитрус поможет сконцентрироваться на работе. Овсяная каша, богатая полезными углеводами, добавит заряд бодрости и активизирует метаболизм. Насыщенный белками греческий йогурт подарит отличное самочувствие. Специалисты также советуют приправлять блюда кумином, перцем, корицей и паприкой.