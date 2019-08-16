Контролируемое погружение имени Трампа: Мировая экономика идет на дно





Пока крупные СМИ развивающихся стран опрашивают опытных экономистов, пытаясь дать объективную оценку возможным последствиям торговой войны между США и Китаем для локальных экономик и глобального мира, биржевые игроки готовятся к повторению финансового кризиса 2008 года уже сейчас. Впрочем, как считает обозреватель издания «ДНИ24» Виталий Тагоров, маркеров, свидетельствующих о скором уходе мировой экономики в рецессию и ее устремлению в направлении дна, немало и без этого.Первый тревожный звонок, по утверждению Тагорова, прозвучал еще 14 августа, когда было зафиксировано рекордное падение индексов американских бирж за последние 10 месяцев. Больше всего досталось промышленному индексу Dow Jones, потерявшему в ходе одного торгового дня 800 пунктов. Падение крупнейшего промышленного индекса запустило цепную реакцию, потянув за собой другие биржевые индикаторы. И произошедшее в минувшую среду можно считать лишь «репетицией» перед более стремительным уходом на дно, который ознаменует обвал американской экономики. И все бы ничего, если бы в более крупных масштабах проблемы США не отражались на огромном количестве экономик мира.Как бы удивительно это не звучало, подчеркивает эксперт, но на замедление экономики США, обвал доллара и биржевых ставок в последнее время активно работает едва ли не каждый член команды нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Фактически Белый дом можно считать центром принятия решений, каждое из которых оборачивается пока еще не критическими, но уже довольно заметными экономическими потрясениями.Дональд Трамп, судя по всему, считает торговое противостояние с Пекином своей основной задачей на ближайшее время. На этом фоне глава Белого дома не прочь даже обвалить курс доллара, поскольку считает, что высокая стоимость национальной валюты негативно отражается на уровне спроса на товары американских производителей. При этом последние действия администрации президента США уже сейчас превращаются в катализаторы процессов, которые могут иметь необратимый эффект. И когда крупные экономисты говорят о проблемах инверсии доходности, при которых процентная ставка по долгосрочным казначейским облигациям США опускается на рекордно низкий уровень и приносит меньше дивидендов, чем инвестиции в краткосрочные ценные бумаги, появляется повод бить тревогу или хотя бы пересмотреть базовые подходы к построению государственной финансово-экономической политики.Но такая стратегия команде Трампа чужда, а потому большинству стран мира и, тем более, развивающимся экономикам, самое время «свести колени вместе и наклониться вперед, обхватив голову обеими руками», в общем, принять безопасную позу, которую бортпроводники обычно описывают перед жесткой посадкой самолета в аварийной ситуации. Все дело в том, поясняет обозреватель, что в последний раз подобные процессы в американской экономике фиксировались незадолго до глобального кризиса 2008 года, источником которого еще тогда назвали именно экономику США. Есть у 2019 года и другие аналогии с докризисным периодом 2007-2008 годов. На фоне падения доходности американских облигаций крупные финансовые структуры в США начнут повышать свою прогнозную доходность за счет повышения доступности кредитных продуктов. Нужно ли напоминать о том, что именно раздутый кредитный пузырь в свое время выступил в роли основного катализатора мощнейших экономических потрясений в экономике страны, спровоцировавших глобальный кризис тех лет.Рублю, что удивительно, во всей этой истории уготована роль одной из тех национальных валют, которая может выйти из предстоящего кризиса с наименьшими потерями, уверен эксперт. Впрочем, потрясений российской экономике на общем фоне все равно не избежать. Несмотря на кажущуюся проницательность российских финансовых властей, сумевших существенно сократить свою долю в бумагах казначейства США в последние месяцы, зависимость экономики страны от котировок на основные углеводороды все еще не позволяет считать ее полностью освободившейся от внешних рисков. Устойчивость этих показателей уже сейчас вызывает большие вопросы. Поскольку Пекин тоже несет заметные потери в противостоянии с Вашингтоном, что сразу же отражается на стоимости нефти в среднесрочных перспективах.Поэтому в случае критического падения мировых цен на нефть на фоне глобальных кризисных процессов, рублю, возможно, придется пережить не самые простые времена. Однако ничего катастрофического даже в этом случае ожидать не стоит.Невзирая на прогнозы отдельных экономистов о том, что уже к концу года российская валюта может начать прощупывать путь к отметке 80 рублей за доллар, ожидать реального падения рубля ниже психологического порога 70-72 рубля за доллар вряд ли стоит. Поможет этому не только уход из американского госдолга, но и нежелание Москвы, синхронизировавшейся в сбросе ценных бумаг США с Пекином, заходить в юань. В последние несколько месяцев все внимание Центробанка и Минфина России было приковано к золоту, и этот ход может оказаться для экономики страны спасительным. Ближайший пример – США. Ведь Вашингтон, играя на понижение курса доллара, тоже заметно вложился в драгоценный металл. Помогут рублю и выходящие из федеральных казначейских бумаг США инвесторы, которым в сложившейся ситуации не останется ничего другого, кроме как обратить внимание на российскую экономику.