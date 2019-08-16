Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель: «Илья Яббаров попросил меня потрогать его там»

«Ужас, честно, неприятно на это смотреть», - подметила Оля.

«Он меня попросил потрогать его там, да, но не более», - подчеркнула Ольга.





Не секрет, что до встречи с Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей) Илья Яббаров состоял в отношениях с ее старшей сестрой Олей. Сумасшедший и страстный роман зарождался на глазах у телезрителей и коллектива «Дома-2» примерно 4 года назад.Рапунцель-старшая и Яббаров всегда во всеуслышание ссорились и устраивали различные разборки, не стесняясь при этом своих коллег. Также громко парочка и мирилась наедине. За одним из таких прелюдий Ольге пришлось понаблюдать на новом шоу «Дом-2» смотрит «Дом-2». К слову, молодой мамочке было очень стыдно смотреть то, что ей показывали на экране телевизора. Впрочем, Рапунцель поспешила оправдать себя, указав на то, что на то время нормальных мужчин на проекте не было. А так как выбор был невелик, Ольга обратила внимание на Яббарова.Правда, Ольга добавила, что на то время Яббаров ей очень нравился, и она понимала, что это взаимно, поэтому сейчас не видит ничего плохого в том, что ей демонстрируют на экране. Рапунцель вспомнила, что они с Ильей не заселились, поэтому он приходил к ней в женскую спальню, где они просто обнимались и целовались.