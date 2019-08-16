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Ученые рассказали о лучшем способе добиться секса от женщины

Ученым удалось узнать, как лучше всего вести себя с женщиной, чтобы добиться от нее секса. После проведенного исследования специалисты поделились этими знаниями с общественностью.
Ученые рассказали о лучшем способе добиться секса от женщины

Ученые из Медицинского колледжа при Ягеллонском университете (Польша) провели исследование, которое показало, каким образом репродуктивные способности женщин могут быть связаны с проявлением таких мужских качеств, как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. В результате был сделан вывод, что добиться интимной близости с женщиной не так уж и сложно.

Как оказалось, в сексуальном плане большинство женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера. В то же время вид таких мужчин практически во всем должен быть неприступным и суровым. Более того, подчеркивают ученые, именно с мужчинами этого типа дамы чаще всего предпочитают вступить в сексуальный контакт.



 
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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:27

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