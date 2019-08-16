Ученые рассказали о лучшем способе добиться секса от женщины





Ученые из Медицинского колледжа при Ягеллонском университете (Польша) провели исследование, которое показало, каким образом репродуктивные способности женщин могут быть связаны с проявлением таких мужских качеств, как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. В результате был сделан вывод, что добиться интимной близости с женщиной не так уж и сложно.Как оказалось, в сексуальном плане большинство женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера. В то же время вид таких мужчин практически во всем должен быть неприступным и суровым. Более того, подчеркивают ученые, именно с мужчинами этого типа дамы чаще всего предпочитают вступить в сексуальный контакт.