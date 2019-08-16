"Сегодня день волшебства": Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом цветов

Анастасия Волочкова любит хвастаться своей роскошной жизнью в социальных сетях. Она активно пользуется Instagram и ежедневно делает публикации. Балерина имеет огромное количество фанатов, но и недоброжелателей у нее тоже весьма много. Опасаясь насмешек и критики она часто закрывает возможность комментировать свои посты. Недавно она демонстрировала свои роскошные наряды, купальники и знаменитый шпагат на отдыхе. Сейчас знаменитость в Instagram Stories продемонстрировала, как она с неким мужчиной лицо, которого балерина не показала, катается на автомобиле по ночным улицам и громко слушает музыку.В конце Анастасия Волочкова продемонстрировала фотографию, на которой она запечатлена с огромным букетом цветов. Свой снимок балерина подписала просто: "Сегодня день волшебства".