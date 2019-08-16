Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о красной комнате для утех в своем доме

«Что у нас там лежит? Классические вещи, ничего извращенного. Например, разные маски, чтобы закрывать глаза. Наручники приветствуются всегда», - признался Дима





Считанные часы назад известный хип-хоп исполнитель T-Killah обнародовал на собственном YouTube-канале свежий выпуск, одним из героев которого стал его друг Дмитрий Тарасов. Какой неожиданностью стало для музыканта, когда спортсмен заявил, что они с молодой женой предпочитают заниматься «волшебством» в красной комнате.Правда, Тарасов сразу же отметил, что за подобные откровения его явно «убьет» Анастасия Костенко.Как утверждает Тарасов, первым в дом секс-игрушку принес именно он. Дмитрий отметил, что никогда не стеснялся посещать специальные заведения и считает, что только мужчина должен совершать покупки в подобных магазинах. Также бывший муж Бузовой добавил, что такие фетиши всегда добавляли в его «волшебство» с женой некую изюминку, ведь каждому нормальному человеку в определенный момент хочется как-то разнообразить свою ночную жизнь.Оказывается, что из-за того, что Тарасов старше, он взял на себя момент фантазии со всевозможными фишками во время «волшебства», однако ему очень важно, чтобы все его предпочтения разделяла и Костенко.