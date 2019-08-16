Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о красной комнате для утех в своем доме
Бывший избранник певицы и телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой – 32-летний российских футболист и мастер спорта Дмитрий Тарасова стал героем нового YouTube-выпуска своего близкого приятеля музыканта T-Killah. Во время общения с другом полузащитник сознался, что у него дома есть специальная красная комната для утех.
Считанные часы назад известный хип-хоп исполнитель T-Killah обнародовал на собственном YouTube-канале свежий выпуск, одним из героев которого стал его друг Дмитрий Тарасов. Какой неожиданностью стало для музыканта, когда спортсмен заявил, что они с молодой женой предпочитают заниматься «волшебством» в красной комнате.
Правда, Тарасов сразу же отметил, что за подобные откровения его явно «убьет» Анастасия Костенко.
Как утверждает Тарасов, первым в дом секс-игрушку принес именно он. Дмитрий отметил, что никогда не стеснялся посещать специальные заведения и считает, что только мужчина должен совершать покупки в подобных магазинах. Также бывший муж Бузовой добавил, что такие фетиши всегда добавляли в его «волшебство» с женой некую изюминку, ведь каждому нормальному человеку в определенный момент хочется как-то разнообразить свою ночную жизнь.
Оказывается, что из-за того, что Тарасов старше, он взял на себя момент фантазии со всевозможными фишками во время «волшебства», однако ему очень важно, чтобы все его предпочтения разделяла и Костенко.
Считанные часы назад известный хип-хоп исполнитель T-Killah обнародовал на собственном YouTube-канале свежий выпуск, одним из героев которого стал его друг Дмитрий Тарасов. Какой неожиданностью стало для музыканта, когда спортсмен заявил, что они с молодой женой предпочитают заниматься «волшебством» в красной комнате.
Правда, Тарасов сразу же отметил, что за подобные откровения его явно «убьет» Анастасия Костенко.
«Что у нас там лежит? Классические вещи, ничего извращенного. Например, разные маски, чтобы закрывать глаза. Наручники приветствуются всегда», - признался Дима
Как утверждает Тарасов, первым в дом секс-игрушку принес именно он. Дмитрий отметил, что никогда не стеснялся посещать специальные заведения и считает, что только мужчина должен совершать покупки в подобных магазинах. Также бывший муж Бузовой добавил, что такие фетиши всегда добавляли в его «волшебство» с женой некую изюминку, ведь каждому нормальному человеку в определенный момент хочется как-то разнообразить свою ночную жизнь.
Оказывается, что из-за того, что Тарасов старше, он взял на себя момент фантазии со всевозможными фишками во время «волшебства», однако ему очень важно, чтобы все его предпочтения разделяла и Костенко.