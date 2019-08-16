Составлен список хороших автомобилей, отсутствующих на российском рынке





В числе интересных моделей, которые вполне могли бы стать в России популярными, эксперты называют компакт Renault Clio и седан Renault Megan. Урезала свой модельный ряд на отечественном рынке и компания Peugeot, лишив покупателей доступа к популярным хэтчбекам 208 и 308, а также компакт-седану 301. Похожее происходит и с маркой Citroen. Отдельного внимания заслуживает отсутствие в России популярных прежде минивэнов Opel Meriva, Ford S-Max, Chevrolet Orlando, Renault Scenic и других. Что уж говорить об автомобилях А-класса, представители которого, совсем забыли дорогу в страну.Более того, своих очень удачных моделей лишили российский рынок и более популярные производители. К примеру, в страну не поставляется компактный кроссовер Mazda СХ-3. Причиной такого решения производителя называют относительно высокую стоимость модели. Не могут купить россияне и легендарный Alfa Romeo Giulia. А вот куда более скромный по цене Opel Astra вполне мог бы побороться за сердца российских автомобилистов, но и его производитель решил не поставлять. А самым удивительным выглядит отсутствие в России популярного во все времена хэтчбека Honda Civic, тем более что прежде эта модель считалась одним из самых востребованных среди россиян автомобилей класса «гольф».