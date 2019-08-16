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Составлен список хороших автомобилей, отсутствующих на российском рынке

Автомобильные эксперты составили список хороших моделей автомобилей, которые на данный момент недоступны российским покупателям. Утверждается, что многих из них не добрались до отечественного рынка из-за кризиса и низкой популярности некоторых классов.
Составлен список хороших автомобилей, отсутствующих на российском рынке

В числе интересных моделей, которые вполне могли бы стать в России популярными, эксперты называют компакт Renault Clio и седан Renault Megan. Урезала свой модельный ряд на отечественном рынке и компания Peugeot, лишив покупателей доступа к популярным хэтчбекам 208 и 308, а также компакт-седану 301. Похожее происходит и с маркой Citroen. Отдельного внимания заслуживает отсутствие в России популярных прежде минивэнов Opel Meriva, Ford S-Max, Chevrolet Orlando, Renault Scenic и других. Что уж говорить об автомобилях А-класса, представители которого, совсем забыли дорогу в страну.

Более того, своих очень удачных моделей лишили российский рынок и более популярные производители. К примеру, в страну не поставляется компактный кроссовер Mazda СХ-3. Причиной такого решения производителя называют относительно высокую стоимость модели. Не могут купить россияне и легендарный Alfa Romeo Giulia. А вот куда более скромный по цене Opel Astra вполне мог бы побороться за сердца российских автомобилистов, но и его производитель решил не поставлять. А самым удивительным выглядит отсутствие в России популярного во все времена хэтчбека Honda Civic, тем более что прежде эта модель считалась одним из самых востребованных среди россиян автомобилей класса «гольф».



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:46

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