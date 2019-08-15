Ученые предложили лечить рак новым электромагнитным методом





Ученые предлагают использовать нанонити кремния для лечения рака новым способом, подразумевающим электромагнитное излучение. Такой эффект достигается благодаря гипертермии радиочастотного диапазона, приводящей к нагреву раковой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба ИТЭБ РАН, специалисты которого принимали участие в новом исследовании.Сообщается, что на данный момент ведется активное изучение возможности лечения рака путем электромагнитного излучения. А в качестве действующего агента при этом должны послужить вещества, которые предварительно помещаются в саму опухоль и начинают интенсивно поглощать излучение. В результате ткани нагреваются, а в области повышенной температуры наблюдается массовая гибель раковых клеток.