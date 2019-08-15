Ученые предложили лечить рак новым электромагнитным методом
Группа ученых из России, Германии и Финляндии выступила с предложением нового способа лечения рака. Отмечается, что новый электромагнитный метод позволяет усилить эффект разрушения раковых клеток.
Ученые предлагают использовать нанонити кремния для лечения рака новым способом, подразумевающим электромагнитное излучение. Такой эффект достигается благодаря гипертермии радиочастотного диапазона, приводящей к нагреву раковой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба ИТЭБ РАН, специалисты которого принимали участие в новом исследовании.
Сообщается, что на данный момент ведется активное изучение возможности лечения рака путем электромагнитного излучения. А в качестве действующего агента при этом должны послужить вещества, которые предварительно помещаются в саму опухоль и начинают интенсивно поглощать излучение. В результате ткани нагреваются, а в области повышенной температуры наблюдается массовая гибель раковых клеток.
Ученые предлагают использовать нанонити кремния для лечения рака новым способом, подразумевающим электромагнитное излучение. Такой эффект достигается благодаря гипертермии радиочастотного диапазона, приводящей к нагреву раковой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба ИТЭБ РАН, специалисты которого принимали участие в новом исследовании.
Сообщается, что на данный момент ведется активное изучение возможности лечения рака путем электромагнитного излучения. А в качестве действующего агента при этом должны послужить вещества, которые предварительно помещаются в саму опухоль и начинают интенсивно поглощать излучение. В результате ткани нагреваются, а в области повышенной температуры наблюдается массовая гибель раковых клеток.