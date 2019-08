Новый смартфон Motorola One Zoom получит подсветку логотипа

Предстоящая новинка Motorola будет доступна в пурпурном и сером цветах. Телефон оснащен довольно большим модулем камеры на задней панели, на которой находятся впечатляющие четыре камеры и культовый логотип бренда в форме крыла летучей мыши. Последний ранее содержал сканер отпечатков пальцев, но сейчас компания отказалась от этой идеи, переместив функцию на экран. Два модуля камеры будут стабилизировать изображение с разрешением 48 Мп, третий получит широкоугольную оптику, а четвёртый — датчик глубины.Ожидалось, что новый смартфон Motorola One Zoom, ориентированный на камеру, будет иметь обычный лого на задней панели без каких-либо скрытых функций, как у Moto Z4. Но, как показывают изображения, компания фактически внедрила светодиодную подсветку. Таким образом, логотип на фиолетовой модели загорается розовым, серая модель — синим, а входящая золотая версия должна иметь желтую альтернативу.Возможно, он будет выполнять функции индикатора уведомлений и, следовательно, заменит светодиод, которого больше нет на передней панели. Также может быть предусмотрена отдельная опция, которая постоянно подсвечивает логотип при каждом включении дисплея. Ожидается, что Motorola One Zoom будет официально представлен на выставке IFA 2019 в Берлине в сентябре вместе с One Action и One Macro. В Европе One Zoom цена на смартфон будет стоить 446 долларов.