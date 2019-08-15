После взрыва под Северодвинском в Норвегии обнаружили радиоактивный йод





По предварительным данным, уровень содержания радиоактивного йода в воздухе является незначительным. При этом сообщается, что образцы были взяты для проведения анализа с период с 9 по 12 августа. На данный момент специалисты не могут точно определить, имеют ли завышенные показатели какую-либо связь с происшествием на полигоне в Архангельской области. Кроме всего прочего, в Норвегии не исключают, что радиоактивный йод мог попасть в воздух из местных производственных помещений.Напомним, ранее также сообщалось, что в самом Северодвинске после происшествия 8 августа допустимый уровень радиационного загрязнения был превышен в 4-16 раз.